Incidente stradale questa sera sulla A28, tra Azzano decimo e Villotta. (Di giovedì 17 dicembre 2020) I Vigili del fuoco di Pordenone sono intervenuti alle ore 19 di giovedì 17 dicembre per un Incidente stradale avvenuto sull’autostrada A28 nel tratto tra Azzano decimo e Villotta in direzione Portogruaro. Le tre autovetture sono state coinvolte con una dinamica che fortunatamente ha lasciato illesi i conducenti. Una delle tre macchine, dopo numerosi impatto ha terminato la sua corsa rimanendo capovolta nel mezzo della carreggiata. Lo scenario ho imposto alle squadre di chiudere temporaneamente la circolazione autostradale in modo che le operazioni potessero proseguire in totale sicurezza. Vista la pericolosità dettata dalla sede autostradale, oltre ai consueti due mezzi, utilizzati per garantire il distanziamento tra gli operatori, è stato impiegato un terzo ... Leggi su udine20 (Di giovedì 17 dicembre 2020) I Vigili del fuoco di Pordenone sono intervenuti alle ore 19 di giovedì 17 dicembre per unavvenuto sull’autostrada A28 nel tratto train direzione Portogruaro. Le tre autovetture sono state coinvolte con una dinamica che fortunatamente ha lasciato illesi i conducenti. Una delle tre macchine, dopo numerosi impatto ha terminato la sua corsa rimanendo capovolta nel mezzo della carreggiata. Lo scenario ho imposto alle squadre di chiudere temporaneamente la circolazione autoin modo che le operazioni potessero proseguire in totale sicurezza. Vista la pericolosità dettata dalla sede auto, oltre ai consueti due mezzi, utilizzati per garantire il distanziamento tra gli operatori, è stato impiegato un terzo ...

