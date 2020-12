Chi è Antonino Cannavacciuolo, lo chef piú amato (Di giovedì 17 dicembre 2020) Antonino Cannavacciuolo è un cuoco e personaggio televisivo italiano. Sia in cucina che in TV. È stato capace di conquistare il pubblico con la sua spontaneità e il suo enorme carisma Giudice di Masterchef Italia e conduttore di diversi altri format televisivi.. Il suo segreto in cucina è l’equilibrio, la costante ricerca perfetta tra la fusione di mare e montagna, tradizione, ricordi e innovazione. Antonino Cannavacciuolo: biografia Antonino nasce il il 16 aprile 1975, (è del segno dell’Ariete).Originario di Vico Equense città di Napoli. Anche in cucina è molto legato alla tradizione Campana, ai sapori e ai colori della sua amata terra. Ha studiato presso la scuola locale alberghiera, I.S.I.S. “F. De Gennaro” (dove suo padre, cuoco, ha insegnato) conseguendo l’Attestato nel ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 17 dicembre 2020)è un cuoco e personaggio televisivo italiano. Sia in cucina che in TV. È stato capace di conquistare il pubblico con la sua spontaneità e il suo enorme carisma Giudice di MasterItalia e conduttore di diversi altri format televisivi.. Il suo segreto in cucina è l’equilibrio, la costante ricerca perfetta tra la fusione di mare e montagna, tradizione, ricordi e innovazione.: biografianasce il il 16 aprile 1975, (è del segno dell’Ariete).Originario di Vico Equense città di Napoli. Anche in cucina è molto legato alla tradizione Campana, ai sapori e ai colori della sua amata terra. Ha studiato presso la scuola locale alberghiera, I.S.I.S. “F. De Gennaro” (dove suo padre, cuoco, ha insegnato) conseguendo l’Attestato nel ...

