Cagliari, Di Francesco: «Siamo riusciti a dare continuità ai nostri risultati»

Eusebio Di Francesco ha parlato al termine di Parma-Cagliari

Nel dopo gara di Parma–Cagliari, il tecnico rossoblù Eusebio Di Francesco ha anlizzato il match terminato sullo 0-0 allo stadio Tardini parlando attraverso il sito ufficiale della società Cagliari Calcio.

FASE DIFENSIVA – «Siamo passati a marcare a uomo in occasione dei calci piazzati e sono soddisfatto: abbiamo concesso poche occasioni al Parma di farci male, non abbiamo preso gol e ho responsabilizzato alcuni giocatori».

I risultati – «Non mi piace circoscrivere il cammino di una squadra ad un ciclo di partite: guardo alle dodici gare sin qui giocate, nell'ultimo periodo abbiamo lasciato per strada qualche punto, penso all'ottima prova di ...

