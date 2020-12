Benevento, col Genoa un esame da superare per non vanificare gli sforzi (Di giovedì 17 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Sei punti in cinque partite dall’ultima sosta. Messi così non sembrerebbero un grande bottino ma ogni cosa va contestualizzata e se a conquistarli è una neo promossa, impegnata tre volte fuori casa, allora i punti… di vista finiscono per assumere connotati diversi. E cambiano ulteriormente se si considerano il successo sul campo della Fiorentina e i pareggi contro big del calibro di Juventus e Lazio. Gare, queste, apparentemente segnate sulla carta, ma che il Benevento è stato capace di sovvertire ribaltando i pronostici, e arrivando addirittura ad assaporare l’amaro gusto del rammarico per aver lasciato per strada qualche punto di troppo come successo sulla via Emilia. Solo un pareggio conquistato tra Parma e Sassuolo quando, in realtà, la Strega avrebbe meritato qualcosa in più. In totale fanno dodici e valgono ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 17 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Sei punti in cinque partite dall’ultima sosta. Messi così non sembrerebbero un grande bottino ma ogni cosa va contestualizzata e se a conquistarli è una neo promossa, impegnata tre volte fuori casa, allora i punti… di vista finiscono per assumere connotati diversi. E cambiano ulteriormente se si considerano il successo sul campo della Fiorentina e i pareggi contro big del calibro di Juventus e Lazio. Gare, queste, apparentemente segnate sulla carta, ma che ilè stato capace di sovvertire ribaltando i pronostici, e arrivando addirittura ad assaporare l’amaro gusto del rammarico per aver lasciato per strada qualche punto di troppo come successo sulla via Emilia. Solo un pareggio conquistato tra Parma e Sassuolo quando, in realtà, la Strega avrebbe meritato qualcosa in più. In totale fanno dodici e valgono ...

