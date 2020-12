Ancora tanti morti: 680 E in 24 ore 17.572 contagi (Di giovedì 17 dicembre 2020) Dati che mettono i brividi: 680 decessi nell'ultimo giorno, 2.017 da inizio settimana, 66.537 da inizio emergenza. L'Italia prosegue la sua conta dei morti, in crescita in questa settimana rispetto ... Leggi su leggo (Di giovedì 17 dicembre 2020) Dati che mettono i brividi: 680 decessi nell'ultimo giorno, 2.017 da inizio settimana, 66.537 da inizio emergenza. L'Italia prosegue la sua conta dei, in crescita in questa settimana rispetto ...

Antonio_Tajani : Difesa e tutela dei #dirittiumani sono il pilastro della democrazia. Ancora oggi in tanti Paesi vengono violati ad… - ValeriaValente_ : Congratulazioni e buon lavoro a Maria Rosaria San Giorgio, eletta giudice della #CorteCostituzionale. Per la prima… - pfmajorino : #Regeni torturato e ucciso. #Zaki e tanti come lui in prigione. Se la Giornata nella quale celebriamo il valore d… - morenoAlmare : Natale, i giorni in zona rossa e quelli in zona gialla o arancione: Natale e Capodanno, ecco il calendario sotto es… - davide_guarini : RT @CislNazionale: Abbiamo un paese ancora in piena pandemia, con migliaia di persone che perdono la vita e tanti problemi aperti. La Cisl… -

Ultime Notizie dalla rete : Ancora tanti Ancora tanti morti: 680 E in 24 ore 17.572 contagi Leggo.it Covid Grosseto, "In tanti denunciano assembramenti in città"

L’assessore alla Polizia Municipale, Turbanti, fa il punto della situazione dei controlli anti coronavirus che lui definisce ampiamente sotto controllo ...

Gli operatori dello spettacolo: “Noi dimenticati da tutti”

Dall’Amica Geniale alla strada, il dramma di Gianfranco e degli altri operatori dello spettacolo: “Noi dimenticati da tutti” “Lavoro in teatro da 35 anni ma per Ministero ...

L’assessore alla Polizia Municipale, Turbanti, fa il punto della situazione dei controlli anti coronavirus che lui definisce ampiamente sotto controllo ...Dall’Amica Geniale alla strada, il dramma di Gianfranco e degli altri operatori dello spettacolo: “Noi dimenticati da tutti” “Lavoro in teatro da 35 anni ma per Ministero ...