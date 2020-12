Vertonghen rivela | “Dopo infortunio alla testa in semifinale Champions ho avuto vertigini e problemi per nove mesi”

Leggi su itasportpress

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) In questisi sta parlando con sempre maggiore frequenza dell'impatto che i colpi die gli scontri aerei possano avere per la salute di un calciatore. Il racconto di Jan, storico difensore belga ex Tottenham, conferma quanto si debba fare attenzione a questo delicatissimo tema. Intervenuto a Sporza TV, l'attuale centrale del Benfica ha lungamenteto gli effetti subitilo scontro di gioco con il portiere dell'Ajax nelladiLeague del 2019.: "Mal diper"caption id="attachment 1066173" align="alignnone" width="613"(getty images)/captionIl belga ha...