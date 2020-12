Uomini e Donne oggi: la forte confessione di Beatrice, sorpresa per Maria (Di mercoledì 16 dicembre 2020) I tre tronisti in studio sorprendono la padrona di casa in occasione del suo compleanno; subito dopo, il pubblico di Canale 5 assisterà a un'importante dichiarazione della corteggiatrice L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di mercoledì 16 dicembre 2020) I tre tronisti in studio sorprendono la padrona di casa in occasione del suo compleanno; subito dopo, il pubblico di Canale 5 assisterà a un'importante dichiarazione della corteggiatrice L'articolo proviene da Gossip e Tv.

