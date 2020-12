Trento – Accoltellato uomo in via Prepositura | caccia all’aggressore

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Alcuni passanti hanno chiamato il 112, la scena a pochi passi dal “Villaggio di Babbo Natale”. Gravissima la vittima, operata d’urgenza Unriverso a terra, coperto di sangue. E’ la scena davanti alla quale si sono ritrovati alcuni passanti in via Santa Margherita, prima di dare l’allarme al 112. Insieme alle ambulanze sono arrivati

Accoltellamento in centro a Trento, poco dopo le 16, in vicolo santa Margherita, a due passi da piazza Santa Maria Maggiore. Due stranieri si sono affrontati con un coltello: uno è stato ferito e ...TRENTO. Tensione in centro nel tardo pomeriggio a Trento, quando un uomo è rimasto a terra, accoltellato (Qui articolo). Sulla scena sono accorse due ambulanze per prestare soccorso alla persona, ...