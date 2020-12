Spotify down in tutto il mondo questa mattina: ecco cosa è successo (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Spotify down in tutto il mondo questa mattina , dalle 9.30 (ora italiana): gli utenti provenienti da tutti i continenti hanno iniziato a segnalare un malfunzionamento della nota piattaforma di musica ... Leggi su leggo (Di mercoledì 16 dicembre 2020)inil, dalle 9.30 (ora italiana): gli utenti provenienti da tutti i continenti hanno iniziato a segnalare un malfunzionamento della nota piattaforma di musica ...

Affaritaliani : Impossibile ascoltare musica a partire dalle 9:30 #SpotifyDown #16dicembre - Eva_GB_ : RT @Corriere: Spotify down in Europa: malfunzionamenti sul servizio di musica in streaming - Asgard_Hydra : Spotify down oggi 16 Dicembre: il servizio di streaming musicale non funziona - Mar_moonriver : #SpotifyDown ma cosa sono tutti questi down, prima youtube poi tutto il google, adesso spotify. I need my music ?? - Asgard_Hydra : Spotify down, settimana nera per i servizi digitali | Risolto -