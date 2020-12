Sophie Codegoni: età, altezza, peso, fisico e ritocchi, origini, ex fidanzato della tronista di UeD (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Una modella giovanissima con un fiorente avvenire davanti a sé. Sophie Codegoni non solo sta conquistando le passerelle della moda con grande successo, ma ha fatto anche scintille in veste di tronista di Uomini e Donne. Lavora come indossatrice per lo showroom della cosiddetta imprenditrice digitale, Chiara Ferragni, e presto potrebbe anche aspirare alla carriera di influencer. Ha fatto ingresso nello studio di Maria De Filippi con la speranza di ritrovare fiducia nell’amore e negli uomini. I suoi genitori sono separati, la madre si chiama Valeria e vive a Varese mentre il padre Stefano si trova a Milano, dove gestisce un famoso locale della movida cittadina. Coltiva uno splendido rapporto con entrambi. Cerchiamo di conoscere meglio la giovane promessa ... Leggi su tuttivip (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Una mogiovanissima con un fiorente avvenire davanti a sé.non solo sta conquistando le passerellemoda con grande successo, ma ha fatto anche scintille in veste didi Uomini e Donne. Lavora come indossatrice per lo showroomcosiddetta imprenditrice digitale, Chiara Ferragni, e presto potrebbe anche aspirare alla carriera di influencer. Ha fatto ingresso nello studio di Maria De Filippi con la speranza di ritrovare fiducia nell’amore e negli uomini. I suoi genitori sono separati, la madre si chiama Valeria e vive a Varese mentre il padre Stefano si trova a Milano, dove gestisce un famoso localemovida cittadina. Coltiva uno splendido rapporto con entrambi. Cerchiamo di conoscere meglio la giovane promessa ...

