Settore aereo, scontro compagnie aeree-Commissione UE per slot di volo (Di mercoledì 16 dicembre 2020) (Teleborsa) – È scontro tra la Commissione europea e le organizzazioni che rappresentano compagnie aeree e aeroporti, come IATA e ACI, dopo che le istutuzioni UE hanno presentato un piano per ripristinare la competizione tra vettori per gli slot aeroportuali dal prossimo anno. Le compagnie aeree low cost sono impazienti di vedere un ritorno alle normali regole che richiedono agli operatori di utilizzare l’80% dei loro slot o di cederli ai concorrenti. La proposta della Commissione Europea ripristinerebbe questa regola a partire da marzo 2021, ma con una soglia inferiore, del 40%. Le compagnie aeree e gli aeroporti europei si sono detti “fortemente preoccupati per la proposta della ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 16 dicembre 2020) (Teleborsa) – Ètra laeuropea e le organizzazioni che rappresentanoe aeroporti, come IATA e ACI, dopo che le istutuzioni UE hanno presentato un piano per ripristinare la competizione tra vettori per gliaeroportuali dal prossimo anno. Lelow cost sono impazienti di vedere un ritorno alle normali regole che richiedono agli operatori di utilizzare l’80% dei loroo di cederli ai concorrenti. La proposta dellaEuropea ripristinerebbe questa regola a partire da marzo 2021, ma con una soglia inferiore, del 40%. Lee gli aeroporti europei si sono detti “fortemente preoccupati per la proposta della ...

Le compagnie aeree e gli aeroporti europei si sono detti “fortemente preoccupati per la proposta della Commissione europea” che non affronterebbe “a sufficienza l’entità della perdurante crisi del ...

Posata prima pietra a Decimomannu dell’International Flight Training School di Leonardo e Aeronautica Militare

Si è svolta presso la base aerea dell’Aeronautica Militare di Decimomannu in Sardegna, la cerimonia di posa della prima pietra della nuova International Flight Training School ...

