Scuola primaria | addio voti | arrivano i giudizi Soddisfatta l' Azzolina “Una svolta”

Nella Scuola primaria, a partire dall'anno scolastico 2021-2022, si dirà addio ai voti per lasciare spazio ai giudizi: il commento dell'Azzolina ...

Azzolina, quattro i livelli per i giudizi nella scuola primaria

Addio ai voti alle elementari ... al posto dei voti numerici nella valutazione periodica e finale della scuola primaria, secondo quanto stabilito dal Decreto Scuola approvato a giugno.

