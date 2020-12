Sampdoria tra le nuvole: il nuovo allarme di Ranieri ora preoccupa (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Claudio Ranieri lancia un nuovo segnale alla Sampdoria: dopo il poker di Torino, ora il mirino è su Candreva L’assenza di Antonio Candreva dalla lista dei convocati per il Verona pone un nuovo punto interrogativo sullo stato mentale dei calciatori della Sampdoria, in piena crisi dopo le quattro sconfitte incassate nelle ultime cinque partite di Serie A. L’esterno blucerchiato è apparso demotivato e incostante sul campo, segno di una scarsa attitudine a lottare per la salvezza. Per tutte le notizie sulla Sampdoria vai su sampnews24 Ora il dito di Claudio Ranieri è puntato sull’ex Inter (nemmeno i top player devono permettersi di sottovalutare il campionato), ma qualche settimana fa, a Torino, erano altri quattro i calciatori nel mirino. Un doppio avvertimento alla ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Claudiolancia unsegnale alla: dopo il poker di Torino, ora il mirino è su Candreva L’assenza di Antonio Candreva dalla lista dei convocati per il Verona pone unpunto interrogativo sullo stato mentale dei calciatori della, in piena crisi dopo le quattro sconfitte incassate nelle ultime cinque partite di Serie A. L’esterno blucerchiato è apparso demotivato e incostante sul campo, segno di una scarsa attitudine a lottare per la salvezza. Per tutte le notizie sullavai su sampnews24 Ora il dito di Claudioè puntato sull’ex Inter (nemmeno i top player devono permettersi di sottovalutare il campionato), ma qualche settimana fa, a Torino, erano altri quattro i calciatori nel mirino. Un doppio avvertimento alla ...

Claudio Ranieri lancia un nuovo segnale alla Sampdoria: dopo il poker di Torino, ora il mirino è su Candreva. L’assenza di Antonio Candreva dalla lista dei convocati per il Ver ...

Conte, a tutto c'è un limite. Gattuso show: il problema è solo uno. Galliani ha deciso di non andare in A!

Le tre fotografie del week end sono in bianconero. Quello che abbiamo visto e che non avremmo voluto vedere. Sul podio, gradino più basso, la maglia.

Le tre fotografie del week end sono in bianconero. Quello che abbiamo visto e che non avremmo voluto vedere. Sul podio, gradino più basso, la maglia.