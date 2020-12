Recovery: D'Incà, 'bene confronto, mettere da parte ogni polemica' (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Roma, 16 dic (Adnkronos) - "Qualsiasi tipo di polemiche deve essere messa da parte: troviamoci, parliamo, benissimo, confrontiamoci, chiaritevi perchè per il M5s è tutto chiaro". Lo ha detto Federico D'Incà a SkyTg24 a proposito del Recovery plan. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Roma, 16 dic (Adnkronos) - "Qualsiasi tipo di polemiche deve essere messa da: troviamoci, parliamo, benissimo, confrontiamoci, chiaritevi perchè per il M5s è tutto chiaro". Lo ha detto Federico D'a SkyTg24 a proposito delplan.

TV7Benevento : Recovery: D'Incà, 'bene confronto, mettere da parte ogni polemica'... - TV7Benevento : Mes: D'Incà, 'per il M5s priorità sono Recovery e vaccini'... - TV7Benevento : Recovery: D'Incà, 'Europa sta cambiando, grazie a cocciutaggine M5S'... - matteo_inca : Dei 209 Mil. del Recovery fund, quelli previsti per la sanità sono solo 9 Mil... questi non hanno capito nulla... -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Incà bene Recovery: D'Incà, 'bene confronto, mettere da parte ogni polemica' OlbiaNotizie