Record di morti in Veneto. Immunologa Viola: “Ecco cosa non sta funzionando” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Alfie Borromeo “Il Veneto è l’unica regione in cui la strategia dei 21 parametri non sta funzionando, perché da noi le restrizioni non ci sono state, e siamo partiti da un livello di contagi abbastanza alto”. Lo ha detto l’Immunologa dell’Università di Padova, Antonella Viola, intervenuta ad Agorà su RaiTre. “Ha senso intervenire localmente, dove l’indice sta salendo”, ha sottolineato l’esperta. “Occorre mantenere una linea, ci siamo dotati di 21 parametri e dobbiamo mantenerli per un tempo abbastanza lungo per capire se la strategia funziona o non funziona”, ha aggiunto Viola. Viola: “Accelerare sul vaccino” “Quel vaccino è stato già approvato dalle autorità degli Stati Uniti e della Gran Bretagna. Era necessario accelerare”. L’Immunologa ... Leggi su improntaunika (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Alfie Borromeo “Ilè l’unica regione in cui la strategia dei 21 parametri non sta, perché da noi le restrizioni non ci sono state, e siamo partiti da un livello di contagi abbastanza alto”. Lo ha detto l’dell’Università di Padova, Antonella, intervenuta ad Agorà su RaiTre. “Ha senso intervenire localmente, dove l’indice sta salendo”, ha sottolineato l’esperta. “Occorre mantenere una linea, ci siamo dotati di 21 parametri e dobbiamo mantenerli per un tempo abbastanza lungo per capire se la strategia funziona o non funziona”, ha aggiunto: “Accelerare sul vaccino” “Quel vaccino è stato già approvato dalle autorità degli Stati Uniti e della Gran Bretagna. Era necessario accelerare”. L’...

