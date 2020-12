Questa donna, con qualche drink in più, mette in pratica un trucco per sbucciare le uova sode con risultati esilaranti (Di giovedì 17 dicembre 2020) Melinda Friend è una donna di 42 anni d i Brookhaven, nel Mississippi, ed è diventata famosa per la sua abilità nello sbucciare le uova sode, inventando un metodo dopo aver bevuto qualche bicchiere di vino in più. Melinda ha deciso di girare un video e condividerlo proprio per mostrare a tutti Questa sua abilità, e l’ha pubblicato sui social. Il video è diventato virale nel giro di poco tempo raggiungendo molte visualizzazioni. Nel video Melinda afferma di detestare il procedimento che serve per sgusciare le uova sode, e per questo spiega che ha intenzione di mettere in pratica un metodo tutto nuovo che consiste semplicemente nel rompere il guscio alle estremità, togliere un po’ di guscio e poi soffiare su una delle ... Leggi su virali.video (Di giovedì 17 dicembre 2020) Melinda Friend è unadi 42 anni d i Brookhaven, nel Mississippi, ed è diventata famosa per la sua abilità nellole, inventando un metodo dopo aver bevutobicchiere di vino in più. Melinda ha deciso di girare un video e condividerlo proprio per mostrare a tuttisua abilità, e l’ha pubblicato sui social. Il video è diventato virale nel giro di poco tempo raggiungendo molte visualizzazioni. Nel video Melinda afferma di detestare il procedimento che serve per sgusciare le, e per questo spiega che ha intenzione dire inun metodo tutto nuovo che consiste semplicemente nel rompere il guscio alle estremità, togliere un po’ di guscio e poi soffiare su una delle ...

