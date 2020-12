Nvidia GeForce RTX 3080Ti | secondo alcune fonti la sua uscita potrebbe essere posticipata

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Anche sedeve ancora annunciare ufficialmente l'RTXfughe di notizie condividono nuovi dettagli su questa GPU.quanto riportato dal sito IgorsLab,ha analizzato le schede della serie AMD RX 6000 confrontandole con le proprie.la maggior parte dei benchmark in circolazione, anche con un buffer di memoria più grande, le schede AMD RX 6800/6900 XT non sono ancora all'altezza dell'RTX 3080/3090 nelle risoluzioni 4K. Apparentemente, ciò è dovuto a "problemi di previsione della cache" sulle schede AMD. Date le prestazioni dell'RTX 3080/3090 rispetto alla concorrenza,avrebbe quindi ora più tempo per preparare il lancio dell'RTX, rinviandone l'da gennaio a dopo il capodanno ...