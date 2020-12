Lewandowski | un altro record | raggiunta e superata quota 250 gol in Bundesliga

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Robert, centravanti del Bayern Monaco, ha centrato un: stasera ha raggiunto e superato i 250 gol in. Sempre più implacabile, l’attaccante polacco ha sin qui messo a segno una doppietta che sta decidendo l’incontro casalingo, ancora in corso, contro il Wolfsburg, tra il 46? del primo tempo e il 5? del secondo tempo. Erano state 74 le reti segnate danel campionato tedesco con la maglia del Borussia Dortmund tra il 2010 e il 2014. Foto: sito Uefa L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Nelle gare serali di Bundesliga il Bayer Leverkusen ha rifilato un netto 4-0 al Colonia mantenendo la vetta della classifica. La squadra di Peter Bosz è stata trascinata dai gol di Weiser, Diaby, Schi ...Il Bayern batte 2-1 in casa e in rimonta il Wolfsburg grazie alla doppietta di Lewandowski e resta al secondo posto a -1 dalla vetta insieme al Lipsia, che passa 1-0 in casa dell'Hoffenheim grazie a ...