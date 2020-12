Lazio, solo pari a Benevento: campionato ancora in salita (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La Lazio in campionato non c’è, al massimo va a intermittenza. A Benevento la banda Inzaghi non va oltre il pareggio, corre e gioca per 45?, poi si arrende alla stanchezza. Ora il cammino in campionato si fa in salita, le vittorie stentano ad arrivare, la classifica piange e l’obiettivo quarto posto rischia di sfumare presto. In Europa è un’altra Lazio: bella e aggressiva, in Italia si trasforma in una squadra a metà. Inzaghi è consapevole delle difficoltà riscontrare, non basta il gol, bellissimo, di Immobile per superare il fratello Pippo: “Partita intensa, i ragazzi hanno provato a vincere. Non dovevamo prendere gol a fine primo tempo e bisognava farne un altro prima. Il Benevento è organizzato, nel secondo tempo sono cresciuti facendo ottime ripartenze. Ha ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Lainnon c’è, al massimo va a intermittenza. Ala banda Inzaghi non va oltre il pareggio, corre e gioca per 45?, poi si arrende alla stanchezza. Ora il cammino insi fa in, le vittorie stentano ad arrivare, la classifica piange e l’obiettivo quarto posto rischia di sfumare presto. In Europa è un’altra: bella e aggressiva, in Italia si trasforma in una squadra a metà. Inzaghi è consapevole delle difficoltà riscontrare, non basta il gol, bellissimo, di Immobile per superare il fratello Pippo: “Partita intensa, i ragazzi hanno provato a vincere. Non dovevamo prendere gol a fine primo tempo e bisognava farne un altro prima. Ilè organizzato, nel secondo tempo sono cresciuti facendo ottime ripartenze. Ha ...

