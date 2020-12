Inter-Napoli 1-0, decide Lukaku: Tabellino e Highlights (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Rigore per il belga, espulso Insigne. Brutto infortunio per Mertens Inter-Napoli: Tabellino e Highlights Inter-Napoli 1-0, Cronaca, Tabellino ed Highlights Inter-Napoli: Tabellino e Highlights – La partita di San Siro è di cartello perché, Juventus a parte, si incontrano le principali inseguitrici del Milan in campionato. Da una parte l’Inter di Antonio Conte, che viene da tre vittorie consecutive in campionato contro Sassuolo, Bologna e Cagliari. Dall’altra il Napoli di Gennaro Gattuso, distante un solo punto, quello di penalizzazione, dai nerazzurri, ma voglioso di far il colpo in trasferta contro un’avversaria così blasonata e tentare il sorpasso. ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Rigore per il belga, espulso Insigne. Brutto infortunio per Mertens1-0, Cronaca,ed– La partita di San Siro è di cartello perché, Juventus a parte, si incontrano le principali inseguitrici del Milan in campionato. Da una parte l’di Antonio Conte, che viene da tre vittorie consecutive in campionato contro Sassuolo, Bologna e Cagliari. Dall’altra ildi Gennaro Gattuso, distante un solo punto, quello di penalizzazione, dai nerazzurri, ma voglioso di far il colpo in trasferta contro un’avversaria così blasonata e tentare il sorpasso. ...

Inter : ?? | MAGLIA ?? Una maglia che ha percorso tutti gli anni 80 in una delle foto più famose della nostra storia ? Loth… - Inter : ?? | PANETTONE #InterNapoli, con Natale alle porte... Qui siamo nel 1984, a San Siro succedeva anche questo! Guard… - Inter : LIVE-La conferenza stampa di Antonio Conte alla vigilia del turno infrasettimanale: a San Siro arriva il Napoli - fcin1908it : VIDEO / Inter-Napoli 1-0: cecchini nerazzurri, Lukaku non sbaglia e si rivede il miglior Handanovic -… - gcostanzo85 : @mimanda_picone @FaiSempBurdell Faccio solo un'osservazione, facile a bocce ferme. Per me il napoli la partita l'ha… -