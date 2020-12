Infortunio Mertens: distorsione alla caviglia confermata. I dettagli (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Infortunio Mertens: confermata la distorsione alla caviglia, gli esami chiariranno se c’è l’interessamento dei legamenti Secondo Sky Sport è confermata la distorsione alla caviglia per Dries Mertens, uscito a inizio partita contro l’Inter. Solo gli esami, però, verosimilmente domani daranno la reale entità dell’Infortunio e sveleranno se questa distorsione ha interessato anche i legamenti. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 16 dicembre 2020)la, gli esami chiariranno se c’è l’interessamento dei legamenti Secondo Sky Sport èlaper Dries, uscito a inizio partita contro l’Inter. Solo gli esami, però, verosimilmente domani daranno la reale entità dell’e sveleranno se questaha interessato anche i legamenti. Leggi su Calcionews24.com

susydigennaro : RT @napolimagazine: SKY - Infortunio Mertens: inevitabili gli esami clinici per valutare l’esatta entità del problema - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Infortunio Mertens: inevitabili gli esami clinici per valutare l’esatta entità del problema - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Infortunio Mertens: inevitabili gli esami clinici per valutare l’esatta entità del problema - napolimagazine : SKY - Infortunio Mertens: inevitabili gli esami clinici per valutare l’esatta entità del problema - apetrazzuolo : SKY - Infortunio Mertens: inevitabili gli esami clinici per valutare l’esatta entità del problema -