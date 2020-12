Idea regalo per un Natale davvero stupefacente (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il 2020 sarà ricordato da tutti come l’anno del ‘mai na gioia’. Dopo l’iconica performance di Morgan a Sanremo e il suo ‘Bugo? che succede?‘ non ne è andata una giusta. Anche le festività natalizie quest’anno saranno diverse dal passato, i colori ai quali presteremo più attenzione non saranno quelli sull’albero, ma delle zone gialle, arancioni e rosse. Sarà un Natale diverso, come dicevo, ma sarà ugualmente Natale e per questo motivo non possono mancare i regali che hanno il compito di unire le persone, rallegrare e sorprendere. Quindi adesso mi rivolgo a tutti i Babbo Natale ritardatari (come il sottoscritto), quelli che a novembre si propongono di comprare i pensierini e poi arrivano a pochi giorni da Natale senza un’Idea… Se siete alla ricerca di un dono particolare, ho per voi un’. Vi consiglio di ... Leggi su biccy (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il 2020 sarà ricordato da tutti come l’anno del ‘mai na gioia’. Dopo l’iconica performance di Morgan a Sanremo e il suo ‘Bugo? che succede?‘ non ne è andata una giusta. Anche le festività natalizie quest’anno saranno diverse dal passato, i colori ai quali presteremo più attenzione non saranno quelli sull’albero, ma delle zone gialle, arancioni e rosse. Sarà undiverso, come dicevo, ma sarà ugualmentee per questo motivo non possono mancare i regali che hanno il compito di unire le persone, rallegrare e sorprendere. Quindi adesso mi rivolgo a tutti i Babboritardatari (come il sottoscritto), quelli che a novembre si propongono di comprare i pensierini e poi arrivano a pochi giorni dasenza un’… Se siete alla ricerca di un dono particolare, ho per voi un’. Vi consiglio di ...

Capezzone : L’idea di Giuditta che risolve il problema del regalo di Natale ?? ???? #Likecrazia @edizpiemme Ps Giuditta approves… - marinamrch : Sono felice di condividere l'ultimo arrivato nel mio negozio #etsy: Molletta in legno naturale; uso fermacarte; con… - ancoraincucina : DIY - TRASFORMARE UN QUADERNO IN UNA SIMPATICA IDEA REGALO DA PERSONALIZ... - marinamrch : ?? Con queste ultime creazioni ho impostato il mio negozio; #etsy: Molletta in legno naturale; uso fermacarte; con d… - marinamrch : Con queste ultime creazioni ho impostato il mio negozio; #etsy: Molletta in legno naturale; uso fermacarte; con dec… -