Flop cashback. L'app "Io" non piace agli italiani. Ecco perché (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Più ne fanno, più ne sbagliano. I meriti del governo? Indubbiamente collezionare i Flop delle misure di cui loro stessi sono i promotori. Non solo non mettono in campo provvedimenti degni di considerazione, in questo momento necessari come l'aria che respiriamo per aiutare economia e famiglie italiane, ma non sono nemmeno in grado di fare bene le pochisisme disposizioni (inutili e anzi nocive) che loro stessi propongono. Stando a quanto riferito dall'ultima rilevazione Swg, "quasi un italiano su due non ha in programma di scaricare, sui propri dispositivi, l' app "Io" dello Stato per partecipare al cashback e alle altre iniziative pubbliche accessibili tramite la piattaforma, dalla lotteria degli scontrini al bonus vacanze". Con solo il 41% di download, nemmeno la metà dei cittadini ha deciso di affidarsi ...

