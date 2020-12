Ecco perché al Napoli serviva Ibrahimovic

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Nella vita si può scegliere la direzione e l’atteggiamento preferiti. Dopo la sconfitta con l’Inter – millesimo remake di una storia che ormai conosciamo a memoria, è inscritta nel nostra Dna – possiamo serenamente prendercela con l’arbitro, anche in maniera non chiagnazzara come ha fatto Gattuso. Oppure, però, possiamo provare ad analizzare come sia possibile che da dieci anni, da Chelsea-, anzi da Udinese-con Inler tra i friulani, ilviene sempre meno nei momenti clou.avrà anche ragione Gattuso a dire che all’estero non ti espellono se mandi a quel paese l’arbitro, che in Italia – aggiungiamo noi – non tutti i giocatori sono considerati allo stesso modo. Sta di fatto che Insigne ha commesso un’ingenuità. Una sciocchezza. Ma non è colpa di Insigne. Insigne è solo l’evidenza di un punto di ...