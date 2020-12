Cyberpunk 2077 per PS4 e Xbox One quanto ci metterà a migliorare sul serio? Ce lo dice Digital Foundry (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Cyberpunk 2077 per PS4 e Xbox One può essere considerato un completo disastro, visto che il titolo risulta quasi ingiocabile su piattaforme old-gen. Tuttavia, CD Projekt RED ha promesso che le due versioni dell'RPG riceveranno importanti correzioni attraverso delle patch che arriveranno da ora fino al mese di febbraio del prossimo anno. Ma i fan continuano a chiedersi quanto tempo occorrerà effettivamente per sistemare il gioco su PS4 e Xbox One. A questa domanda ha provato a dare una risposta Digital Foundry. Nello specifico, DF ha provato a elaborare una sua roadmap facendo riferimento al lavoro passato su The Witcher 3, le patch da qui a febbraio e lo stato attuale di Cyberpunk 2077 su old-gen. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 16 dicembre 2020)per PS4 eOne può essere considerato un completo disastro, visto che il titolo risulta quasi ingiocabile su piattaforme old-gen. Tuttavia, CD Projekt RED ha promesso che le due versioni dell'RPG riceveranno importanti correzioni attraverso delle patch che arriveranno da ora fino al mese di febbraio del prossimo anno. Ma i fan continuano a chiedersitempo occorrerà effettivamente per sistemare il gioco su PS4 eOne. A questa domanda ha provato a dare una risposta. Nello specifico, DF ha provato a elaborare una sua roadmap facendo riferimento al lavoro passato su The Witcher 3, le patch da qui a febbraio e lo stato attuale disu old-gen. Leggi altro...

