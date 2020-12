Covid, tre decessi e 41 casi in più (Di mercoledì 16 dicembre 2020) LIVORNO - Ancora tre decessi sul territorio livornese correlati al Covid ( donna di 83 anni, donna di 52 e uomo di 80 anni ), che portano la somma dei decessi da inizio emergenza a 240 in provincia ... Leggi su gazzettadilivorno (Di mercoledì 16 dicembre 2020) LIVORNO - Ancora tresul territorio livornese correlati al( donna di 83 anni, donna di 52 e uomo di 80 anni ), che portano la somma deida inizio emergenza a 240 in provincia ...

repubblica : Usa, tre leopardi delle nevi positivi al Covid: la sesta specie animale contagiata [aggiornamento delle 11:28] - amnestyitalia : Nel 2021 i paesi ricchi avranno a disposizioni dosi per vaccinare in media tre volte la loro intera popolazione. Al… - geidief : In tre secondi contati la Bortone distrugge quel poveraccio di Confindustria con quella frase infelice sui morti Co… - LuigiPiccarozzi : RT @momentosera: Nel 2020 oltre 700mila morti come nel ’44. A illustrare i numeri dai quali si deduce anche il peso della pandemia #Covid è… - IlTirrenoPrato : -

Ultime Notizie dalla rete : Covid tre Covid: tre deceduti e 20 nuovi positivi in Valle d'Aosta Agenzia ANSA Caritas, allarme povertà a Roma +50% richieste -70% donazioni cibo

Anche nelle zone centrali della Capitale come a San Giovanni si registrano gli effetti del Covid-19 sull'aumento della povertà: +50% di richieste di aiuti, ma anche -70% delle donazioni di cibo come d ...

I Paesi Bassi hanno imposto un lockdown molto rigido

Il governo ha chiuso le attività commerciali, tranne quelli essenziali, le scuole e le università: andrà avanti almeno fino a metà gennaio ...

Anche nelle zone centrali della Capitale come a San Giovanni si registrano gli effetti del Covid-19 sull'aumento della povertà: +50% di richieste di aiuti, ma anche -70% delle donazioni di cibo come d ...Il governo ha chiuso le attività commerciali, tranne quelli essenziali, le scuole e le università: andrà avanti almeno fino a metà gennaio ...