Coronavirus | Conte | ' no colpa a cittadini | ma cashback è riforma sistema'

Roma, 16 dic. (Adnkronos) - Sulle assembramenti nelle vie dello shopping, complice il via al cashback, "non direi che è colpa dei cittadini, la stragrande maggioranza ha mostrato senso di responsabilità, nonostante il disagio continua a rispettare le regole. Il cashback è un discorso diverso, c'è un settore in sofferenza, il commercio, soprattutto gli esercizi di prossimità. Il cashback è una riforma che è stata già rinviata di alcuni mesi, è una riforma di sistema". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, durante la registrazione di 'Accordi&Disaccordi', in onda stasera sul Nove alle 21.25. "Noi stiamo cambiando le abitudini dei cittadini, invogliamo al pagamento digitale" rendendolo "più conveniente"

