Coronavirus: allarme a Seul, rimasti solamente tre posti in terapia intensiva (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Seul, 16 dic. (Adnkronos) - Sono solamente tre i letti di terapia intensiva rimasti disponibili a Seul, una città di 26 milioni di abitanti. La situazione sta allarmando le autorità, che hanno annunciato di avere come massima priorità l'aumento dei posti letto negli ospedali. secondo gli ultimi dati resi noti dalla Kdca, l'autorità sanitaria sudcoreana, il numero di nuovi casi registrati alla mezzanotte di martedì è 1.078, il più alto dall'inizio della pandemia. Appena tre giorni fa, il Paese aveva superato per la prima volta la soglia dei 1.000 nuovi casi giornalieri. Il Kdca ha anche registrato 12 nuovi decessi, segnando per il secondo giorno consecutivo un numero di vittime in doppia cifra, dopo il record di 13 decessi di lunedì. Sebbene il Paese abbia tenuto ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 16 dicembre 2020), 16 dic. (Adnkronos) - Sonotre i letti didisponibili a, una città di 26 milioni di abitanti. La situazione sta allarmando le autorità, che hanno annunciato di avere come massima priorità l'aumento deiletto negli ospedali. secondo gli ultimi dati resi noti dalla Kdca, l'autorità sanitaria sudcoreana, il numero di nuovi casi registrati alla mezzanotte di martedì è 1.078, il più alto dall'inizio della pandemia. Appena tre giorni fa, il Paese aveva superato per la prima volta la soglia dei 1.000 nuovi casi giornalieri. Il Kdca ha anche registrato 12 nuovi decessi, segnando per il secondo giorno consecutivo un numero di vittime in doppia cifra, dopo il record di 13 decessi di lunedì. Sebbene il Paese abbia tenuto ...

TV7Benevento : Coronavirus: allarme a Seul, rimasti solamente tre posti in terapia intensiva... - PatriziaOrlan11 : RT @LaStampa: Coronavirus, allarme terapie intensive in Sassonia: “Si deve scegliere a chi dare ossigeno” - SonDandelion : RT @messveneto: Coronavirus, allarme terapie intensive in Sassonia: “Si deve scegliere a chi dare ossigeno”: In Germania record di morti ne… - alcinx : RT @LaStampa: Coronavirus, allarme terapie intensive in Sassonia: “Si deve scegliere a chi dare ossigeno” - BreakingItalyNe : RT @LaStampa: Coronavirus, allarme terapie intensive in Sassonia: “Si deve scegliere a chi dare ossigeno” -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus allarme Coronavirus, allarme terapie intensive in Sassonia: “Si deve scegliere a chi dare ossigeno” La Stampa Coronavirus: allarme a Seul, rimasti solamente tre posti in terapia intensiva

Sebbene il Paese abbia tenuto sotto controllo la pandemia, rispetto a quanto sta avvenendo negli Usa, in Europa e in altre nazioni colpite duramente dal coronavirus, le autorità temono un aggravarsi ...

L'Aria che Tira, Matteo Bassetti contro il governo sul lockdown di Natale: "A questo punto sono confuso"

Matteo Bassetti , direttore della Clinica Malattie Infettive dell'Ospedale San Martino di Genova, in collegamento con " L’Aria che ...

Sebbene il Paese abbia tenuto sotto controllo la pandemia, rispetto a quanto sta avvenendo negli Usa, in Europa e in altre nazioni colpite duramente dal coronavirus, le autorità temono un aggravarsi ...Matteo Bassetti , direttore della Clinica Malattie Infettive dell'Ospedale San Martino di Genova, in collegamento con " L’Aria che ...