Celli | declino inesorabile | Raggi neanche lontanamente sufficiente

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Roma – “Chi governa non dice mai cosa c’e’ che non va. Oltre i dati che abbiamo letto ci sono dati specifici dell’Agenzia per il controllo della qualita’ della vita che arriveranno in Aula lunedi’, il trend di une’ oramaie va avanti dal 2019, non solo in virtu’ di quello che e’ accaduto, certo non possiamo dire che la pandemia non abbia creato dei disservizi e delle difficolta, ma questi dati li avevamo gia’ dallo scorso anno e il problema e’ che da allora bisognava capire come modificare alcune strategie”. Lo ha detto Svetlana, capogruppo della lista civica #RomaTornaRoma in Campidoglio e vicepresidente della commissione capitolina Sport, Benessere e Qualita’ della vita, intervenendo ai microfoni de Gli Inascoltabili in onda su Nsl Radio e TV. “Io dico purtroppo, e lo dico con amarezza perche’ Roma e’ la ...