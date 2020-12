Catania, Pellegrino: “Momento importante per la società, ma serve concentrazione. Stop interviste per i tesserati” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Attraverso un comunicato stampa diffuso anche sui canali social del club, il Catania chiama tutti all'ordine alla ricerca di compattezza e concentrazione per un finale di annata che si annuncia molto importante, sul campo ma soprattutto fuori con la società che presto dovrebbe passare nelle mani del nuovo patron Joe Tacopina. Il club etneo ha affidato a Maurizio Pellegrino il compito di tenere alta l'attenzione.Catania: parla Pellegrinocaption id="attachment 1003491" align="alignnone" width="431" Maurizio Pellegrino (Getty Images)/caption"La risonanza delle questioni in merito al futuro del Calcio Catania è certamente comprensibile ma nel presente occorrono soprattutto massima concentrazione, in vista delle ultime due ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Attraverso un comunicato stampa diffuso anche sui canali social del club, ilchiama tutti all'ordine alla ricerca di compattezza eper un finale di annata che si annuncia molto, sul campo ma soprattutto fuori con lache presto dovrebbe passare nelle mani del nuovo patron Joe Tacopina. Il club etneo ha affidato a Maurizioil compito di tenere alta l'attenzione.: parlacaption id="attachment 1003491" align="alignnone" width="431" Maurizio(Getty Images)/caption"La risonanza delle questioni in merito al futuro del Calcioè certamente comprensibile ma nel presente occorrono soprattutto massima, in vista delle ultime due ...

