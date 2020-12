Calcio, la Juventus ritrova Chiellini per il big match con l’Atalanta (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Giorgio Chiellini tornerà a disposizione di Andrea Pirlo per il big match in programma oggi alle 18.30 tra la Juventus e l’Atalanta. I bianconeri, dunque, ritroveranno il loro difensore, che era fermo ormai dal 4 di novembre, a tre settimane dall’inizio del tour de force che tra il 6 e il 17 di gennaio li vedrà affrontare, in campionato, Milan, Sassuolo e Inter. Chiellini, dunque, avrà modo di tornare al top della condizione in tempo per una serie di partite che potrebbero essere decisive per le sorti del campionato. L’unico giocatore della Juventus ancora fermo ai box, e quindi non disponibile per l’odierna sfida con l’Atalanta, è Merih Demiral. Il difensore, ad ogni modo, dovrebbe riuscire a rientrare prima delle partite sopraccitate. Foto: Lapresse Leggi su oasport (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Giorgiotornerà a disposizione di Andrea Pirlo per il bigin programma oggi alle 18.30 tra la. I bianconeri, dunque, ritroveranno il loro difensore, che era fermo ormai dal 4 di novembre, a tre settimane dall’inizio del tour de force che tra il 6 e il 17 di gennaio li vedrà affrontare, in campionato, Milan, Sassuolo e Inter., dunque, avrà modo di tornare al top della condizione in tempo per una serie di partite che potrebbero essere decisive per le sorti del campionato. L’unico giocatore dellaancora fermo ai box, e quindi non disponibile per l’odierna sfida con, è Merih Demiral. Il difensore, ad ogni modo, dovrebbe riuscire a rientrare prima delle partite sopraccitate. Foto: Lapresse

