Alessandro Cattelan sbarca in Rai: ecco cosa farà e quando (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Alessandro Cattelan lascia X-Factor dopo 10 anni e sbarca direttamente sulla Rai. L’appuntamento è giovedì 17 dicembre alle ore 15, su Rai Glup. Dopo l’annuncio del suo ritiro dal palco… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Fabiana Boccanfuso su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 16 dicembre 2020)lascia X-Factor dopo 10 anni edirettamente sulla Rai. L’appuntamento è giovedì 17 dicembre alle ore 15, su Rai Glup. Dopo l’annuncio del suo ritiro dal palco… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Fabiana Boccanfuso su BlogLive.it.

Lopinionista : Mario Acampa intervista Alessandro Cattelan a “La Banda dei FuoriClasse” - provinicasting : Casting aperti per X Factor 2021 – Lascia la conduzione Alessandro Cattelan che verrà affidata forse ad una famosa… - TerraDiPalma : RT @LaFeltrinelli: Il 21 dicembre @alecattelan presenta il suo ultimo libro “Emma libera tutti!” (@Galluccieditore) nell'incontro esclusivo… - tuttopuntotv : Alessandro Cattelan ha lasciato X Factor per la Rai? Intanto, va ospite da(i) Fuoriclasse! #XFactor2020 #XF2020 - RaffaeleSanto : @alecattelan ha lasciato #XFactor per la #Rai? Intanto, va ospite da(i) Fuoriclasse! @RaiGulp @marioacampa -