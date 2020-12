Alessandro Cattelan in Rai (Gulp) (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Alessandro Cattelan Dopo l’addio ad X Factor, per Alessandro Cattelan è finalmente arrivato il ‘debutto’ in Rai. Rimarranno delusi, però, quanti speravano che il presentatore piemontese conquistasse uno show tutto suo o addirittura la conduzione di Sanremo (ormai diventata una persecuzione anche per il diretto interessato). Per il momento lo showman farà soltanto capolino su Rai Gulp con un’intervista a La Banda dei Fuoriclasse. Giovedì 17 dicembre, alle ore 15, Cattelan apparirà sul canale 42 del digitale terrestre nel programma dedicato agli studenti della scuola primaria e secondaria inferiore come divulgatore del giorno. Intervistato dal CapoBanda Mario Acampa, il volto Sky – si legge in un comunicato – risponderà a una domanda molto natalizia: “Che cosa fareste se la mattina di ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 16 dicembre 2020)Dopo l’addio ad X Factor, perè finalmente arrivato il ‘debutto’ in Rai. Rimarranno delusi, però, quanti speravano che il presentatore piemontese conquistasse uno show tutto suo o addirittura la conduzione di Sanremo (ormai diventata una persecuzione anche per il diretto interessato). Per il momento lo showman farà soltanto capolino su Raicon un’intervista a La Banda dei Fuoriclasse. Giovedì 17 dicembre, alle ore 15,apparirà sul canale 42 del digitale terrestre nel programma dedicato agli studenti della scuola primaria e secondaria inferiore come divulgatore del giorno. Intervistato dal CapoBanda Mario Acampa, il volto Sky – si legge in un comunicato – risponderà a una domanda molto natalizia: “Che cosa fareste se la mattina di ...

