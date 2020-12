Un sorriso per Natale, il concerto virtuale con Gigi D’Alessio, Ermal Meta e altri artisti (Di martedì 15 dicembre 2020) Un concerto per tutti domani 16 dicembre 2020 alle 19: Sorrisi Live – Un sorriso per Natale. Un concerto virtuale con la partecipazione di numerosi artisti, cantanti che saranno protagonisti per regalare ai lettori e agli utenti di Tv Sorrisi e Canzoni un momento speciale in vista del Natale. Serenità, auguri e musica che potremo seguire sul sito sorrisi.com, sull’account Instagram e sulla pagina Facebook. Gigi D’Alessio Ermal Meta, Diodato, Annalisa, sono solo alcuni dei cantanti che hanno aderito al concerto evento. Un palcoscenico virtuale ma con Un sorriso per Natale non ci saranno solo sorprese perché sarà anche un modo per ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 15 dicembre 2020) Unper tutti domani 16 dicembre 2020 alle 19: Sorrisi Live – Unper. Uncon la partecipazione di numerosi, cantanti che saranno protagonisti per regalare ai lettori e agli utenti di Tv Sorrisi e Canzoni un momento speciale in vista del. Serenità, auguri e musica che potremo seguire sul sito sorrisi.com, sull’account Instagram e sulla pagina Facebook., Diodato, Annalisa, sono solo alcuni dei cantanti che hanno aderito alevento. Un palcoscenicoma con Unpernon ci saranno solo sorprese perché sarà anche un modo per ...

