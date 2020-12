Terrore a Firenze | altri resti umani saponificati in valigia | di una donna

Leggi su chenews

(Di martedì 15 dicembre 2020) Chi ha ucciso atagliando a pezzi i cadaveri e saponificandoli? Un interrogativo che non ha ancora risposte, ma c’è paura. il terreno dove è stata fatta la macabra scoperta (TgCom)ha paura, e ha ragione. E’ stata scoperta una terzacontenentee sempre nella stessa zona, un terreno agricolo in prossimità del carcere di Sollicciano. Gli investigatori provano a ipotizzare che tutte e 3 le valigie facciano parte di un unico crimine, ma è oggettivamente troppo presto per fare ipotesi, anche perché quei corpi martoriati potrebbero essere stati abbandonati tra i 6 e i 24 mesi prima. Ci sarà molto da lavorare per gli esperti investigatori ma la città ha paura: paura che tra i vicini di casa possa nascondersi un pericoloso e ...