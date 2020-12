Sondaggi, Giorgia Meloni non si ferma più: Lega e Pd si avvicinano (Di martedì 15 dicembre 2020) Sondaggi, Lega E PD SCENDONO. SALVINI SOTTO AL 24% Lega di Matteo Salvini primo partito italiano nei Sondaggi Swg (per il Tg La7 di Mentana) ma scende al 23.9% e perde lo 0.4% in sette giorni. Il Partito Democratico di Nicola Zingaretti pure arretra in questo Sondaggio: Pd al 20.1% e lascia sul terreno lo 0.3%. Sondaggi, ... Leggi su affaritaliani (Di martedì 15 dicembre 2020)E PD SCENDONO. SALVINI SOTTO AL 24%di Matteo Salvini primo partito italiano neiSwg (per il Tg La7 di Mentana) ma scende al 23.9% e perde lo 0.4% in sette giorni. Il Partito Democratico di Nicola Zingaretti pure arretra in questoo: Pd al 20.1% e lascia sul terreno lo 0.3%., ...

CinziaSpator : @GiorgiaMeloni Ciao Giorgia che strateghi comunque ! Renzi poco dopo l’insediamento si stacca dal Pd che se non err… - mdipatrizi5 : @Michele02828265 Unita? senza i liberali ?? di B ed i fasci ?? di Giorgia, Salvini può diventare premier,Nostra Signo… - giorgia_payne : @maria_bross19 No raga grazie alla ship #prelemi anche Spagna e brasile si sono uniti perché temevamo il peggio in… - giorgia_payne : @GIORGIA06389875 Non disperiamo..se ricordi tempo fa nei sondaggi il primo era Tommy invece l’immunitá la vinse Dayane - Luciano21404794 : @AzzurraBarbuto Fase storica incerta.. se non si agisce in qualche maniera si sprofonda sempre di più.. nei sondagg… -