Serie A, oggi continua la dodicesima giornata: il programma (Di mercoledì 16 dicembre 2020) oggi continua la dodicesima giornata di Serie A 2020-21, il turno infrasettimanale si è aperto con due pareggi: Udinese-Crotone e Benevento-Lazio. Massima attenzione alla gara di Torino tra Juventus e Atalanta alle 18.30, poi in serata occhi puntati a San Siro per Inter-Napoli. Ecco il programma completo: MARTEDÌ 15 DICEMBRE Udinese-Crotone 0-0 Benevento-Lazio 1-1 MERCOLEDÌ 16 DICEMBRE Juventus-Atalanta ore 18.30 Fiorentina-Sassuolo ore 20.45 Genoa-Milan ore 20.45 Inter-Napoli ore 20.45 Parma-Cagliari ore 20.45 Spezia-Bologna ore 20.45 Verona-Sampdoria ore 20.45 GIOVEDÌ 17 DICEMBRE Roma-Torino ore 20.45 Foto: Twitter Serie A L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 16 dicembre 2020)ladiA 2020-21, il turno infrasettimanale si è aperto con due pareggi: Udinese-Crotone e Benevento-Lazio. Massima attenzione alla gara di Torino tra Juventus e Atalanta alle 18.30, poi in serata occhi puntati a San Siro per Inter-Napoli. Ecco ilcompleto: MARTEDÌ 15 DICEMBRE Udinese-Crotone 0-0 Benevento-Lazio 1-1 MERCOLEDÌ 16 DICEMBRE Juventus-Atalanta ore 18.30 Fiorentina-Sassuolo ore 20.45 Genoa-Milan ore 20.45 Inter-Napoli ore 20.45 Parma-Cagliari ore 20.45 Spezia-Bologna ore 20.45 Verona-Sampdoria ore 20.45 GIOVEDÌ 17 DICEMBRE Roma-Torino ore 20.45 Foto: TwitterA L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

IPZS : Oggi celebriamo la Storia d'innovazione della #Olivetti con due #francobolli - serie tematica 'Le eccellenze del si… - europainitalia : Oggi la #CommissioneUE propone una serie di nuove regole per tutti i servizi digitali: il #DigitalServicesAct e il… - museiincomune : Da oggi, #15dicembre alle ore 18, i #MuseiCapitolini propongono una serie di appuntamenti in diretta sulla propria… - BeatriceCovassi : RT @europainitalia: Oggi la #CommissioneUE propone una serie di nuove regole per tutti i servizi digitali: il #DigitalServicesAct e il #Dig… - Fantacalciok : Le partite di oggi, Mercoledì 16 dicembre 2020: Serie A in primo piano -