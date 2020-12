Ricciardi | ' La seconda ondata? Colpa degli errori fatti in estate'

(Di martedì 15 dicembre 2020) All'origine delladi coronavirus ci sarebbe un'importante quantità di: questa è l'opinione di , già professore ordinario di Igiene generale e applicata all'. In particolare, a ...

Agenpress : Covid. Ricciardi, gli errori dell'estate hanno rinfocolato e anticipato la seconda fase - _SiGonfiaLaRete : #Coronavirus, #Ricciardi: “Gli errori estivi hanno anticipato la seconda fase del virus” - EmMicucci : #Coronavirus #Ricciardi: Se continua questo trend la seconda fase porterà 40.000 morti a febbraio-marzo - AlvisiConci : @PaoloBorg Ieri sera ho visto un pezzo dell'intervista di Ricciardi. Sono rimasta nauseata, nella seconda ondata… - antodoca : @Corriere Mi aspetto entro qualche ora il tw di Ricciardi sulla perfetta gestione italiana della seconda ondata, su… -

Ultime Notizie dalla rete : Ricciardi seconda

All'origine della seconda ondata di coronavirus ci sarebbe un'importante quantità di errori: questa è l'opinione di Walter Ricciardi, già ...L'incidenza di decessi Covid-19 non è uguale in tutta Italia, ma varia a seconda delle regioni prese in esame. Si va dal 5,4% dei positivi in Lombardia a un minimo dell’1,3% in Campania, con una media ...