Reina deluso dopo Benevento, arriva la strigliata a tutta la squadra (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Pepe Reina molto amareggiato per il pareggio contro il Benevento, scatta la strigliata a tutta la squadra nel post partita. Un risultato ovviamente deludente per la Lazio, quello concretizzatosi al Ciro Vigorito contro il Benevento. Un 1-1 che va ad incasellarsi in una situazione già molto complicata per la compagine biancoceleste, che ha collezionato un Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Pepemolto amareggiato per il pareggio contro il, scatta lalanel post partita. Un risultato ovviamente deludente per la Lazio, quello concretizzatosi al Ciro Vigorito contro il. Un 1-1 che va ad incasellarsi in una situazione già molto complicata per la compagine biancoceleste, che ha collezionato un Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

serieAnews_com : ????#Lazio, #Reina deluso dopo #Benevento: arriva la strigliata a tutta la squadra?? - infoitsport : Benevento - Lazio, Reina deluso: 'La vittoria ci serviva come il pane, ora con il Napoli una finale' - noemiyf : RT @noiaterapeutica: tweet di apprezzamento x @noemiyf xche non mi ha mai deluso e c’è sempre stata x me ?? te amo reina ?? - noiaterapeutica : tweet di apprezzamento x @noemiyf xche non mi ha mai deluso e c’è sempre stata x me ?? te amo reina ?? -