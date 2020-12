Pensioni pagate in anticipo per gennaio e febbraio 2021: date e disposizioni (Di martedì 15 dicembre 2020) Anche a gennaio e febbraio 2021 le Pensioni arriveranno in anticipo. Una scelta dettata dall’emergenza sanitaria che nei mesi più freddi dell’anno sarà più dura rispetto ad altri periodi medio temperati. La scelta è dettata dai tempi di Poste Italiane, dall’accesso contingentato agli sportelli e dalle lunghe file che si potrebbero creare. In anticipo quindi arriverà il pagamento di trattamenti Pensionistici, assegni e anche indennità di accompagnamento erogati agli invalidi civili. date ufficiali e disposizioni per Pensioni superiori a 1000 euro Per il mese di gennaio 2021, il pagamento è previsto dal 28 dicembre 2020 al 2 gennaio 2021. ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 15 dicembre 2020) Anche alearriveranno in. Una scelta dettata dall’emergenza sanitaria che nei mesi più freddi dell’anno sarà più dura rispetto ad altri periodi medio temperati. La scelta è dettata dai tempi di Poste Italiane, dall’accesso contingentato agli sportelli e dalle lunghe file che si potrebbero creare. Inquindi arriverà il pagamento di trattamentistici, assegni e anche indennità di accompagnamento erogati agli invalidi civili.ufficiali epersuperiori a 1000 euro Per il mese di, il pagamento è previsto dal 28 dicembre 2020 al 2. ...

mcQQ22 : @ComVentotene E le pensioni saranno pagate in goleador - callio47 : Dopo tutto marciume che ha tirato fuori Moggi,questo rimane sempre a galla con pensioni pagate da noi, possibile ch… - StefanoDiCesar3 : @calalaruta @CislNazionale Sempre la solita storia trita e ritrita!!! perché nn vediamo chi come super funzionari,… - tafi1971 : @cisl_caserta Si anche i vostri stipendi e le pensioni rubate sono pagate dai nostri soldi, ma differenza di Report… - alessandro1846 : @StaseraItalia Bonanga non sa che le proprio pensioni alte sono state stra-pagate! Non sono un regalo dello Stato! -