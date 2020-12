Parente: 'Con riforma sistema sanitario stop a dicotomia tra regioni' (Di martedì 15 dicembre 2020) Roma, 14 dic. (Adnkronos) - “Con la riforma allo studio vogliamo mettere fine alla dicotomia Stato-regioni: la sanità ha bisogno di un unico modello, un unico monitoraggio e una certa integrazione tra le politiche sanitarie e quelle sociali”. Così Annamaria Parente, presidente della Commissione Igiene e Sanità del Senato, è intervenuta in “Al bivio del Covid-19, l'Assistenza Primaria per riformare la sanità”, il meeting virtuale organizzato da Confcooperative Sanità. “La medicina territoriale deve avere ovunque la stessa qualità e la stessa offerta, tutti i cittadini devono avere gli stessi diritti”, ha concluso la senatrice. “Solo 9 miliardi dal Recovery Fund per la sanità è davvero poco rispetto al nostro obiettivo, - ha continuato Parente - che è riformare il ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 dicembre 2020) Roma, 14 dic. (Adnkronos) - “Con laallo studio vogliamo mettere fine allaStato-: la sanità ha bisogno di un unico modello, un unico monitoraggio e una certa integrazione tra le politiche sanitarie e quelle sociali”. Così Annamaria, presidente della Commissione Igiene e Sanità del Senato, è intervenuta in “Al bivio del Covid-19, l'Assistenza Primaria perre la sanità”, il meeting virtuale organizzato da Confcooperative Sanità. “La medicina territoriale deve avere ovunque la stessa qualità e la stessa offerta, tutti i cittadini devono avere gli stessi diritti”, ha concluso la senatrice. “Solo 9 miliardi dal Recovery Fund per la sanità è davvero poco rispetto al nostro obiettivo, - ha continuato- che ère il ...

"Con la riforma allo studio vogliamo mettere fine alla dicotomia Stato-Regioni: la sanità ha bisogno di un unico modello, un unico monitoraggio e una certa integrazione tra le politiche sanitarie e ...

"Con la riforma allo studio vogliamo mettere fine alla dicotomia Stato-Regioni: la sanità ha bisogno di un unico modello, un unico monitoraggio e una certa integrazione tra le politiche sanitarie e ...