Michael Douglas e Chrisoph Waltz saranno Ronald Reagan e Mikahil Gorbachev in tv (Di martedì 15 dicembre 2020) Michael Douglas e Christoph Waltz si immergono nella storia. Nella nuova miniserie prodotta da Paramount Tv Studios e destinata a non si sa ancora quale network o piattaforma, i due attori interpreteranno, infatti, due personaggi chiave della storia politica: Ronald Reagan e Mikahil Gorbachev. La serie, che ha il titolo provvisorio di Reagan & Gorbachev, sarà tratta dal libro Reagan at Reykjavik: Forty-Eight Hours That Ended the Cold War di Ken Adelman e sarà diretta da James Foley, già regista di Billions e House of Cards. https://twitter.com/THR/status/1337506609669545984 Leggi su vanityfair (Di martedì 15 dicembre 2020) Michael Douglas e Christoph Waltz si immergono nella storia. Nella nuova miniserie prodotta da Paramount Tv Studios e destinata a non si sa ancora quale network o piattaforma, i due attori interpreteranno, infatti, due personaggi chiave della storia politica: Ronald Reagan e Mikahil Gorbachev. La serie, che ha il titolo provvisorio di Reagan & Gorbachev, sarà tratta dal libro Reagan at Reykjavik: Forty-Eight Hours That Ended the Cold War di Ken Adelman e sarà diretta da James Foley, già regista di Billions e House of Cards. https://twitter.com/THR/status/1337506609669545984

dearborn_75 : RT @MoviesAsbury: #MichaelDouglas e #ChristophWaltz interpreteranno rispettivamente il presidente americano e quello sovietico nella minise… - MoviesAsbury : #MichaelDouglas e #ChristophWaltz interpreteranno rispettivamente il presidente americano e quello sovietico nella… - carstairsjem : Ditemi che alla fine di Basic Instinct Cat uccide Nick, vi prego. Non sopporto di vedere una bona come la Stone che… - comingsoonit : Cosa accadde durante il vertice di Reykjavík che gettò le basi per la fine della Guerra Fredda? Lo racconteranno… - AustriacoCinema : L'attore austriaco #ChristophWaltz e #MichaelDouglas presto in un nuovo progetto insieme. -

Ultime Notizie dalla rete : Michael Douglas Michael Douglas: «I virus globali la più grande minaccia». Ma era un film (del 2017): le inquietanti anologie con la pandemia Il Messaggero Michael Douglas e Chrisoph Waltz saranno Ronald Reagan e Mikahil Gorbachev in tv

I Premi Oscar Michael Douglas e Chrisoph Waltz saranno i protagonisti della nuova serie di Paramount Tv Studios nella quale vestiranno i panni del presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan e il leade ... Reagan e Gorbaciov interpretati da M. Douglas e C. Waltz

E' notizia di pochi giorni fa quella di una nuova miniserie, Reagan e Gorbaciov. A darla è stata la Paramount Television Studios che ha inoltre fatto sapere di aver scritturato Michael Douglas e ... I Premi Oscar Michael Douglas e Chrisoph Waltz saranno i protagonisti della nuova serie di Paramount Tv Studios nella quale vestiranno i panni del presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan e il leade ...E' notizia di pochi giorni fa quella di una nuova miniserie, Reagan e Gorbaciov. A darla è stata la Paramount Television Studios che ha inoltre fatto sapere di aver scritturato Michael Douglas e ...