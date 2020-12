Maria De Filippi celebra 20 anni di Amici: “Quest’anno il Covid l’ha reso più reality” (Di martedì 15 dicembre 2020) In questi 20 anni “Amici” ha visto nascere tra i suoi banchi tante carriere e molte stelle della musica italiana hanno mosso i primi passi proprio qui. Il segreto della scuola di Maria De Filippi è stato rinnovarsi sempre, per non annoiare il pubblico. E la conduttrice ha saputo trarre il meglio anche dalla difficile situazione attuale: “La convivenza a causa del Covid fa sì che non sia solo talent, ma anche reality”. “Era un esperimento, poi è diventato talent” – Correva l’anno 2000 quando la De Filippi pensò di aprire la scuola televisiva di “Amici”, per promuovere e lanciare i giovani talenti nel mondo dello spettacolo. “Era nato come esperimento. Alla prima edizione si presentarono in pochi, l’anno dopo erano 30mila”, ricorda al Corriere della ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 15 dicembre 2020) In questi 20” ha visto nascere tra i suoi banchi tante carriere e molte stelle della musica italiana hanno mosso i primi passi proprio qui. Il segreto della scuola diDeè stato rinnovarsi sempre, per non annoiare il pubblico. E la conduttrice ha saputo trarre il meglio anche dalla difficile situazione attuale: “La convivenza a causa delfa sì che non sia solo talent, ma anche”. “Era un esperimento, poi è diventato talent” – Correva l’anno 2000 quando la Depensò di aprire la scuola televisiva di “”, per promuovere e lanciare i giovani talenti nel mondo dello spettacolo. “Era nato come esperimento. Alla prima edizione si presentarono in pochi, l’anno dopo erano 30mila”, ricorda al Corriere della ...

