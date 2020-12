Juventus, Pirlo: "L'Atalanta è una grande realtà. Porto? Sorteggio giusto" (Di martedì 15 dicembre 2020) "Domani ci aspetta una gara difficile contro una compagine molto forte, che ormai è una realtà da diversi anni. Lo si è visto non solo nel campionato italiano, ma anche in campo europeo. Sarà una ... Leggi su quotidiano (Di martedì 15 dicembre 2020) "Domani ci aspetta una gara difficile contro una compagine molto forte, che ormai è unada diversi anni. Lo si è visto non solo nel campionato italiano, ma anche in campo europeo. Sarà una ...

JuventusTV : L'intervista della vigilia a Mister @Pirlo_official è qui! ?? - tuttosport : #Morata, il ritorno: #Pirlo è pronto a puntare su di lui con l’#Atalanta ?? - juventusfc : ?? Qui Camp Nou ?? Sta per iniziare la conferenza stampa di @Pirlo_official e @bonucci_leo19 ?? LIVE (e on demand)… - infoitsport : Juventus, Pirlo: 'Con l'Atalanta è una gara al top' - infoitsport : Juventus, Pirlo: “Rispetto per l’Atalanta. Chiellini? Presto di nuovo con noi” -