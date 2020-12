Inter, possibile scambio Eriksen-Xhaka con l’Arsenal (Di martedì 15 dicembre 2020) Antonio Conte per la sua Inter ha bisogno di un mediano e questo giocatore potrebbe essere Granit Xhaka. I dettagli Potrebbe nascere uno scambio di mercato fra Inter e Arsenal. A riportare la notizia è Corriere dello Sport. Nello specifico i nerazzurri sarebbero intenzionati a chiedere Granit Xhaka come contropartita tecnica ai Gunners nel momento in cui nascerà una vera trattativa per il passaggio alla squadra londinese di Christian Eriksen. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 15 dicembre 2020) Antonio Conte per la suaha bisogno di un mediano e questo giocatore potrebbe essere Granit. I dettagli Potrebbe nascere unodi mercato frae Arsenal. A riportare la notizia è Corriere dello Sport. Nello specifico i nerazzurri sarebbero intenzionati a chiedere Granitcome contropartita tecnica ai Gunners nel momento in cui nascerà una vera trattativa per il passaggio alla squadra londinese di Christian. Leggi su Calcionews24.com

