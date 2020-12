Il marketing arriva in prima serata grazie allo show di Display (Di martedì 15 dicembre 2020) «Il marketing è morto? Viva il marketing». Stasera, in diretta online, a partire dalle 21 si parlerà proprio di questo. Display nasce proprio con l'intento di celebrare il marketing attraverso un vero e proprio show, tenendosi alla larga dalla palude del banale e del già detto, confezionando un grande e innovativo evento digitale. Undici speaker saranno così chiamati a svelare gli aspetti più interessanti e innovativi della comunicazione del futuro. Dalla sociolinguistica alla psicologia, dagli eventi al digitale, dai social network alla pubblicità: il marketing arriva in prima serata. Veronica Gentili, una delle principali esperte di Facebook racconterà come per lei «l’automazione sarà al centro», mentre la sociolinguistica Vera ... Leggi su panorama (Di martedì 15 dicembre 2020) «Ilè morto? Viva il». Stasera, in diretta online, a partire dalle 21 si parlerà proprio di questo.nasce proprio con l'intento di celebrare ilattraverso un vero e proprio, tenendosi alla larga dalla palude del banale e del già detto, confezionando un grande e innovativo evento digitale. Undici speaker saranno così chiamati a svelare gli aspetti più interessanti e innovativi della comunicazione del futuro. Dalla sociolinguistica alla psicologia, dagli eventi al digitale, dai social network alla pubblicità: ilin. Veronica Gentili, una delle principali esperte di Facebook racconterà come per lei «l’automazione sarà al centro», mentre la sociolinguistica Vera ...

Il marketing è morto? Viva il marketing. Osannata panacea di tutti i mali o ostaggio di improvvisati santoni? Mai come oggi il marketing è al centro dei processi che governano e indirizzano le imprese ... Il marketing è morto? Viva il marketing. Osannata panacea di tutti i mali o ostaggio di improvvisati santoni? Mai come oggi il marketing è al centro dei processi che governano e indirizzano le imprese ...