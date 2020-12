Ieri Siri etichettava Lorenzo Insigne con l’insulto «terrone»

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 15 dicembre 2020) Se Google piange, iOS non ride. Lunedì è stata una giornata orribile per il colosso del big tech americano, con quella mezz’ora abbondante di down per la maggior parte dei suoi servizi: da Youtube a gMail, passando per Drive fino ad arrivare a Meet (utilizzato anche da alcune scuole per la didattica a distanza). Ma i problemi non si sono fermati a Google. Anche, l’assistente virtuale di casa Apple, sembra aver avuto alcuni problemi nelle sue ricerche. Basti pensare alle risposte date a chi chiedeva informazioni sul capitano del Napoli. Ed ecco cheè stata la risposta che ha provocato tantissima – giustificata – indignazione. LEGGI ANCHE > I ‘cittì’ social contro l’ottima prestazione diin Nazionale Oggi la situazione sembra essere tornata alla normalità e chiedendo ...