E' tutta l'Europa che decide per il lockdown. Dopo la Germania ora tocca anche all'Olanda (Di martedì 15 dicembre 2020) tutta l'Europa nella morsa della pandemia. Londra da domani passerà da allerta arancione a rossa con chiusura di ristoranti, pub e alcune attività commerciali fino al 23 dicembre, quando in tutto il ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 15 dicembre 2020)l'nella morsa della pandemia. Londra da domani passerà da allerta arancione a rossa con chiusura di ristoranti, pub e alcune attività commerciali fino al 23 dicembre, quando in tutto il ...

