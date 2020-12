Dybala-Joao Felix | maxi scambio in vista?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 15 dicembre 2020) L’ultima giornata di Serie A ha visto il ritorno al gol di Paulonella vittoria per 3-1 della Juventus contro il Genoa. L’argentino è stato, nuovamente, al centro di numerosi rumors dopo le dichiarazioni rilasciate nel post partita circa il suo rinnovo del contratto che ancora tarda ad arrivare. Nella giornata di ieri c’è stata addirittura la risposta del presidente Andrea Agnelli, in occasione della premiazione come miglior dirigente europeo da parte di Tuttosport. Il proprietario dei bianconeri ha tenuto a ribadire che Paulo rappresenta una risorsa importante per la sua società e, nei suoi pensieri, sarà il prossimo capitano della “Vecchia Signora“. Intanto, il calciomercato non placa comunque le voci: possibile unocon il l’Atletico Madrid per...