Cronicità e assistenza territoriale | riorganizzazione basata sulle eccellenze

(Di martedì 15 dicembre 2020) Una delle maggiori criticità riscontrate in periodo pandemico è quella del mancato rapporto e dialogo tra ospedale e territorio. Quello che negli anni scorsi sembrava essere un argomento di “dialogo di politica sanitaria”, è diventato durante quest’anno un’urgenza. Non a caso una delle sessioni chiave del XLI Congresso annuale SIFO è stata Malattie Croniche: riorganizzazione dei percorsi di cura dell’assistenza farmaceutica territoriale. In una visione globale, quale può essere il ruolo del Farmacista delle Aziende Sanitarie nell’integrazione dell’assistenza farmaceutica tra ospedale e territorio? Risponde Simona Creazzola (past-president SIFO e tutor della Sessione): “Un rapporto integrato e sinergico fra i farmacisti delle Aziende Sanitarie che operano in ospedale e sul territorio è fondamentale oggi più che mai per il contributo della nostra categoria professionale all’assistenza sanitaria. In particolare questo è vero per l’imprescindibile adeguamento dell’assistenza farmaceutica territoriale alla crescente territorializzazione dell’assistenza, che richiede davvero che tutte le forze in campo della nostra professione collaborino strettamente per la migliore presa in carico del paziente cronico e perché l’assistenza farmaceutica sia sempre più un tassello non solo rilevante, perché lo é già, ma anche attivo e centrale nel costruire la presa in carico territoriale dei pazienti domiciliari”.